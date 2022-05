Pubbliemme-Diemmecom-LaC: crescita gruppo corrisponde a impegno per territorio

11 maggio 2022 a

a

a

Roma, 11 mag. (Adnkronos/Labitalia) - “L'Italia, il nostro spazio migliore”. questo l'headline con cui si presenta l'azienda leader del Gruppo Pubbliemme-Diemmecom-LaC. Da oltre vent'anni Pubbliemme copre l'intero territorio nazionale con i più diversi tipi di spazi pubblicitari: outdoor classici, retroilluminati, dinamici, big format, tecnologici, indoor. La concessionaria, che gestisce più di undicimila impianti, continua ad espandersi verso le nuove tecnologie, sperimentando le soluzioni più innovative ed investendo sempre più in ricerca e formazione.

Il gruppo è in continua evoluzione, proprio come il settore in cui opera. L'espansione costante nel campo della pubblicità e della comunicazione ha portato alla nascita e al consolidamento delle nuove aziende del gruppo: il network LaC e Diemmecom, che si occupano di editoria e di informazione, offrendo nuovi spazi – dalle app ai portali web, dai canali social alla radio digitale passando per go tv e web radio.

Il network di informazione partito con LaC tv, prima televisione in Calabria, è visibile in diretta sul web, via app, tramite satellitare (Sky – canale 820 e TivùSat – canale 411) e on demand (sul web e via app). Alla tecnologia tv si affiancano quattro testate di informazione web: una a carattere regionale (lacnews24.it) e tre dorsi provinciali (cosenzachannel.it, ilvibonese.it e ilreggino.it).

Il recente cambio di canali LCN programmato dal Mise ha spostato LaC tv sul canale 11 del digitale terrestre. E proprio sul recente cambio è nata la campagna promozionale del network, che sintetizza nel claim 1+1=LaC il corredo valoriale dell'intero gruppo. Sono le singole identità a creare la forza e la grandezza del team che lavora, continuando a crescere e a raccogliere riconoscimenti, tra Milano e Roma, mantenendo la propria base, forte e determinata, in Calabria. Anche la regione al Sud del Sud italiano è capace di produrre eccellenza: questo è il miglior risultato raggiunto dal gruppo, come spiega Domenico Maduli, fondatore e Presidente del CdA del Gruppo.

"La crescita del Gruppo Pubbliemme-Diemmecom-LaC -dice Maduli- corrisponde al nostro impegno per lo sviluppo del territorio, la valorizzazione delle professionalità che altrimenti sarebbero costrette ad emigrare, il riscatto di una regione spesso bistrattata e sottovalutata. Siamo una delle poche realtà che partendo dalla Calabria è riuscita ad acquistare (acquisire) un profilo nazionale: i numeri di questi anni sono davvero importanti. Siamo leader nella comunicazione crossmediale grazie alla nostra capacità di investimento e innovazione tecnologica, ma il vero investimento rimane la selezione del capitale umano di altissima qualità. Siamo leader nell'informazione perché le testate del nostro Network LaC si pongono agli utenti e ai telespettatori come servizio pubblico, affidabile, completo, trasparente", spiega ancora.

Secondo Maduli: "L'aver ottenuto il rating di Legalità (unica realtà del nostro settore nelle regioni in cui operiamo) con un punteggio altissimo, e di questo ringrazio in modo particolare il nostro direttore generale Maria Grazia Falduto ed il nostro consulente in materia Antonello Gagliardi, non solo testimonia la qualità del nostro lavoro, ma certifica anche il nostro impegno per la rinascita di un territorio che vuole riscattarsi attraverso i risultati concreti delle sue realtà imprenditoriali e sociali. Il Mezzogiorno e la Calabria non possono farsi trovare impreparati all'appuntamento con il Pnrr e devono mettere in campo un'economia sana e trasparente. Da questo punto di vista il Gruppo Pubbliemme-Diemmecom-LaC è un'eccellenza di cui la Calabria e l'Italia possono essere orgogliose", conclude.