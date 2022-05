Parte 'Comete civiche' per valorizzare buone pratiche ambientali

11 maggio 2022 a

Roma, 11 mag. - (Adnkronos) - Da oggi fino al 18 giugno Prioritalia e Quinto Ampliamento selezionano le 'Comete Civiche', buone pratiche di civismo in ambito ambientale, sociale e culturale che si distinguono per i benefici che apportano alle comunità, esempi da raccogliere, studiare, promuovere e far replicare. Questo l'obiettivo di 'Comete Civiche – Look up', il progetto nato in occasione del quinto anno di vita di Prioritalia (la Fondazione di Cida e Manageritalia) in collaborazione con l'associazione Il Quinto Ampliamento, incentrato su una 'call for practices' che si rivolge a imprese, imprese sociali, B-Corp ed enti del terzo settore.

“Con questo progetto intendiamo valorizzare il civismo quale principio guida – afferma Marcella Mallen, presidente Prioritalia - da cui scaturisce la possibilità di rilanciare la transizione verso modelli di sviluppo più equi, sostenibili e inclusivi. Partendo dall'esperienza di Prioritalia e del Quinto Ampliamento ci muoviamo nell'ottica della restituzione, per chiamare l'attenzione su esperienze capaci di lasciare il segno, affermando il bene comune in maniera pragmatica, seguendo l'approccio integrato previsto dagli Obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite”.

Le candidature possono essere inviate fino al 18 giugno attraverso il form presente sul sito di Prioritalia https://bit.ly/candidaturacometeciviche. Le 'Comete Civiche' saranno mappate e suddivise in tre distinte aree di impatto - ambientale, sociale e culturale - da un Comitato Scientifico formato dai rappresentanti delle organizzazioni partner del progetto: Asvis, Cida, Fondazione Unipolis, Forum Terzo Settore, Legambiente, Manageritalia, Master Maris – Università Tor Vergata, Network Italiano Società Benefit, Osservatorio Socialis. L'iniziativa si concluderà a settembre 2022 con un evento finale di valorizzazione e disseminazione delle 'Comete Civiche' in cui i candidati selezionati saranno invitati a presentare le proprie esperienze, che verranno valorizzate presso l'opinione pubblica.