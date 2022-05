Motomondiale: Bagnaia, 'a Le Mans vogliamo confermarci competitivi e veloci'

11 maggio 2022 a

a

a

Le Mans, 11 mag. - (Adnkronos) - Reduce dal trionfo nel Gp di Spagna a Jerez (in testa dall'inizio alla fine, mai una sbavatura), il pilota Ducati Francesco 'Pecco' Bagnaia è pronto per raccogliere altri punti preziosi a Le Mans (è quinto nel Mondiale dopo sei gare a quota 56 punti), proseguendo nell'inseguimento al leader della classifica Fabio Quartararo (89). "Questa settimana di pausa mi è servita per recuperare e lasciare riposare la spalla dopo i due GP di fila di Portimao e Jerez, che sono stati estremamente impegnativi dal punto di vista fisico -sottolinea il 25enne piemontese-. Il circuito di Le Mans in generale mi piace molto, anche se allo stesso tempo ci ricordiamo di aver faticato un po' l'anno scorso. Rispetto al 2021 il meteo dovrebbe essere migliore, non è prevista pioggia e anche le temperature sembrano essere più alte. Puntiamo a continuare l'ottimo lavoro svolto in Spagna, confermandoci competitivi e veloci".