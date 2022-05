Italia-Usa: Yellen premia 'amico Mario' Draghi su note Brindiamo di Verdi

12 maggio 2022 a

a

a

Washington, 12 mag. (Adnkronos) - Il premio dell'Atlantic Council come personalità politica dell'anno arriva sulle note del 'Brindiamo', tra i motivi più noti dell'Opera di Giuseppe Verdi. Mario Draghi riceve l'onoreficienza dalla segretaria del Tesoro statunitense Janet Yelle, che premia "il mio amico, economista e instancabile servitore civile Mario Draghi".

"L'ho conosciuto da presidente della Banca d'Italia e poi da presidente della Banca centrale europea - ricorda Yellen -. In un momento difficile per le banche centrali, con l'economia globale scossa dalla crisi economica, Draghi e' stato scelto come guida per il financial stability board creato per costruire un sistema finanziario globale più forte".