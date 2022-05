Gruppo Pubbliemme-Diemmecom-LaC, con Viacondotti21 nel cuore del tridente romano

11 maggio 2022 a

Roma, 11 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Un indirizzo, un brand, un modo di essere, una direzione: Viacondotti21 è nata a dicembre dello scorso anno come completamento del gruppo Gruppo Pubbliemme-Diemmecom-LaC. Nella nuova realtà che lavora nel cuore del tridente romano convergono e si affinano tutte le anime del gruppo editoriale e del network, focalizzandosi su relazioni pubbliche e media relations, organizzazione eventi, strategie di marketing e di comunicazione, produzioni.

Una realtà, quella di Viacondotti21, nata per valorizzare, promuovere, raccontare. Non solo l'identità di ogni realtà, di ogni azienda, di ogni prodotto, di ogni progetto che ha bisogno di essere raccontato, ma anche quella del gruppo.

Spiega Paola Bottero, direttore strategico del gruppo: "La forza ed il valore del gruppo sono la somma della forza e del valore delle singole identità che lo compongono. La qualità tecnica, ma ancora prima umana, dei professionisti che rendono competitivi a livello nazionale e internazionale ciascuno dei nostri settori, a partire dai settori creativi e di postproduzione, è alla base del nostro modo di essere. Prima di reputazione, posizionamento e regole di mercato ci sono le persone: quelle che fanno parte del nostro gruppo, quelle a cui ci rivolgiamo, quelle con cui costruiamo relazioni, quelle che hanno creato e rappresentano le realtà che affianchiamo con il nostro lavoro strategico. Con loro abbiamo intrapreso un cammino molto stimolante e pieno di prospettive", ha sottolineato.

Questa settimana si celebrerà l'evento organizzato per Favo, la federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia, in occasione della XVII Giornata nazionale del malato oncologico: è il primo dei lavori che segnano lo sviluppo di Viacondotti21 come punto di riferimento strategico di comunicazione.

A fine maggio negli studi della sede romana si terrà una delle due giornate del corso di alta formazione organizzato per la Fondazione Magna Grecia con la Luiss, alla presenza di importanti giornalisti e alte cariche dello Stato, e molti altri sono gli eventi in preparazione, nonché gli affiancamenti strategici a realtà nazionali ed internazionali che hanno chiesto di potersi avvalere delle competenze di Viacondotti21 e dell'intero gruppo di riferimento.

C'è poi la parte dell'informazione, attraverso la testata LaCapitale, parte del network LaC e punto di forza degli incrementi informativi che hanno ampliato i servizi delle testate e raddoppiato l'offerta televisiva dedicata alle notizie e agli approfondimenti. In meno di quattro mesi si è affermata e consolidata la fascia 'mezz'ora da LaCapitale' che, utilizzando lo studio allestito con una tecnologia all'avanguardia, ha offerto ogni giorno feriale, alle 20, i suoi tre format: lunedì lo 'Speciale' a cura della redazione romana, martedì e giovedì 'Piazza Parlamento', il talk ideato e condotto dal direttore editoriale, Alessandro Russo, sui temi di politica e di attualità, mercoledì e venerdì 'vis-à-vis', il dialogo intimo e intimista con cui il direttore strategico del gruppo, Paola Bottero, racconta le persone prima dei personaggi.

Viacondotti21 fa parte dell'associazione Via Condotti. "È un orgoglio ed un piacere raccontare la nostra storia e documentare le nostre iniziative con una tv che opera nel nostro cuore", ripete il presidente, Gianni Battistoni, continuando a sottolineare l'importanza di avere al centro della strada simbolo internazionale del made in Italy di lusso una realtà capace di unire con risultati tanto professionali comunicazione e informazione.

Un orgoglio reciproco, come sottolineato dal direttore generale, Maria Grazia Falduto. "Non potevamo trovare un posto migliore per espandere il nostro gruppo su Roma. In Via Condotti ci siamo sentiti subito a casa. Continueremo a lavorare affinché tutte le persone che ospitiamo in Viacondotti21 si sentano a casa e riescano a respirare la storia e il made in Italy che respiriamo noi ogni giorno. Avevamo annunciato la nostra intenzione di dimostrare che sappiamo fare le cose, e bene. Gli attestati di stima che ci arrivano da quando abbiamo inaugurato la sede nel cuore di Roma sembrano darci ragione", ha concluso.