Governo: Serracchiani, 'non si deve logorare Draghi'

Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "Noi siamo convinti che in questo momento storico così complicato non si debba logorare il presidente Draghi e non si debba logorare il governo". Così la capogruppo del Pd alla Camera, Debora Serracchiani, a Sky Tg24. "Lo diciamo perchè siamo assolutamente convinti che ogni partito abbia dei valori, che abbia delle bandiere. Ce li ha il Pd, lo abbiamo dimostrato con alcune azioni particolarmente importanti sui diritti, su aspetti sociali, con la battaglia sull'aumento dei salari e sull'assegno energia che per noi è stato un passaggio importante".

"Detto questo, stiamo attraversando un momento difficile e non ci si puo' permettere un indebolimento del governo e del presidente Draghi di fronte agli altri paesi europei e di fronte a quello che sta accadendo in questo momento".