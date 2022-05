11 maggio 2022 a

a

a

Washington, 11 mag. (Adnkronos) - "Non c'è nessuna dichiarazione ufficiale che i pagamenti violino le sanzioni, quindi" quella del pagamento in rubli "è una zona grigia". Il premier Mario Draghi si dice "fiducioso", osservando anche come "il più grande importatore, la Germania, ha già pagato in rubli e la maggior parte degli importatori di gas hanno già aperto dei conti in rubli".