Calcio: Lapo Elkann, 'giusto dare più tempo alla Roma per preparare finale Conference League'

Roma, 11 mag. - (Adnkronos) - "Mi auguro che la Roma possa vincere la finale. Unica squadra nelle competizione europee, da italiano non posso che sostenerla. E sarebbe giusto dare più tempo ai giallorossi per preparare la finale". Così su Twitter Lapo Elkann, imprenditore e tifoso della Juventus, in merito alla possibilità di anticipare a venerdì 20 maggio il match dell'ultima giornata di Serie A tra Torino e Roma per dare più tempo ai giallorossi di preparare la finale di Conference League contro il Feyenoord in programma il 25 maggio a Tirana.