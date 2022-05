Calcio: Klopp, 'Haaland una vera bestia, è un ottimo acquisto per il City'

11 maggio 2022 a

Roma, 11 mag. - (Adnkronos) - "Il City non è mai stato e non sarà mai una squadra che vince grazie a un solo giocatore. Hanno un modo specifico di giocare e penso che Erling segnerà molti gol sul secondo palo, dove dovrà solo mettere il piede e gli piacerà. Si è infortunato più volte al Dortmund, ma quando è in forma è una vera bestia. Sfortunatamente, è un ottimo acquisto". L'allenatore del Liverpool Juergen Klopp commenta così l'acquisto di Erling Haaland da parte dei rivali del Manchester City.