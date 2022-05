11 maggio 2022 a

Milano, 11 mag. (Adnkronos) - "Condanno il comportamento degli alpini che a Rimini hanno molestato le ragazze ma continuo a dire 'Viva gli alpini'. No a chi li assolve per partito preso, no a chi di colpo dimentica i loro meriti e li fa passare tutti per maschilisti violenti". Così su Twitter il sindaco di Bergamo Giorgio Gori.