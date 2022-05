11 maggio 2022 a

Milano, 11 mag. (Adnkronos) - Acciaierie d'Italia informa che nel 2022 la produzione aumenterà del 40% rispetto a quella registrata nel 2021, con un obiettivo di 5,7 milioni di tonnellate. Lo rende noto la stessa società riferendosi a ''notizie errate pubblicate in data odierna da una testata giornalistica nazionale''. L'azienda si riserva di procedere in ogni sede opportuna per il recupero dei danni subiti.