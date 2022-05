Sahel: Di Maio, 'con Marocco impegno per pace e sviluppo'**

11 maggio 2022 a

Marrakech, 11 mag. (Adnkronos) - ''L'Italia e il Marocco sono molto impegnate per la stabilizzazione del Sahel e collaborano per favorire la pace e lo sviluppo nell'area''. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio da Marrakech, dove si trova per partecipare alla riunione ministeriale della Coalizione Globale contro Daesh. Un evento di ''grande rilevanza politica per la lotta al terrorismo'', ha dichiarato.

''Sono molto lieto di questo incontro che è fondamentale per le relazioni bilaterali, ma anche per il contributo che possiamo dare in un clima di cooperazione e partnernariato nel Mediterraneo e in Nordafrica'', ha aggiunto Di Maio.