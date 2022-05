Lavoro: Letta, 'impegno su parità salariale, nostra Italia non è quella delirante della stilista'**

11 maggio 2022 a

Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "Per noi la parità salariale è una questione fondamentale e lo è a maggior ragione dopo i messaggi deliranti ascoltati nei giorni scorsi sul tema delle donne nel lavoro. Il danno che ha fatto il messaggio di quella famosa stilista di modo ha fatto fare un passo indietro" al Paese, "un messaggio devastante e basta un minuto e mezzo per fare un disastro. Ecco noi siamo qui per dire che quella non è la nostra Italia". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, all'Agorà sulla parità salariale con il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, tra gli altri.

Sul tema della parità salariale, aggiunge Letta, "lancio un appello e un impegno. L'appello è perchè le proposte che usciranno da questa Agorà siano tra le più supportate della piattaforma. lo farò anche io in prima persona perchè qui dentro sta l'anima del Pd, di una coalizione che stiamo costruendo e del mio impegno come segretario.

"E poi l'impegno perche i prossimi 10 mesi prima del voto non siano solo di elaborazione di proposte" ma che vengano portate avanti "la legge Gribaudo e le leggi regionali perchè le Regioni su questo tema debbono fare la loro parte" e vengano concretizzate "in questa fase finale della legislatura. C'è la possibilità di farlo perchè il presidente del Consiglio sostiene queste iniziative visto che è stato il presidente del Consiglio che ha accettato la nostra proposta di una clausola lavoro nel Pnrr per l'occupazione femminile e giovanile".