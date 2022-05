Azione: Calenda-Salvini, scintille social sulla dominatrice candidata**

11 maggio 2022 a

Roma, 11 mag (Adnkronos) - Non si spegne sui social la discussione sulla discesa in politica di Doha Zaghi, la 'dominatrice' candidata con Azione alle amministrative a Como ma poi estromessa dalle liste dopo un intervento di Carlo Calenda. Ad alimentare la polemica è uno scambio di Tweet tra lo stesso leader di Azione e Matteo Salvini.

Ad accendere la miccia è il messaggio del leader della Lega, che rilancia una immagine con la Zaghi protagonista: "Gira un video da dominatrice prendendo a calci nelle parti intime un poveretto con la maschera che mi raffigura e recita frasi blasfeme. Se queste sono le proposte di chi avrebbe voluto amministrare la splendida città di Como… Complimenti", scrive Salvini.

A stretto giro arriva la replica di Calenda: "La signora è stata fatta ritirare come era doveroso avendo appreso i suoi trascorsi. Ma da uno che da Ministro non si presentava in ufficio e beveva moijto in mutande al Papeete, lezioni di etica e forma anche no. Controlla inetti, indagati e fascistoidi nelle tue liste piuttosto Matteo Salvini".