Riforme: tra assenze e missioni alla Camera mancano in 61 del centrodestra

Roma, 10 mag. (Adnkronos) - Sono risultati 61, dei quali 24 in missione, i deputati del centrodestra assenti alla Camera durante le votazioni sulla proposta di legge per l'elezione diretta del Presidente della Repubblica presentata da Fratelli d'Italia. Dei 37 rappresentanti di questo partito, 3 non erano in Aula, di cui 2 in missione. Per quanto riguarda gli altri partiti della coalizione, 39 gli assenti della Lega su 133, di cui 13 in missione; 23 quelli di Forza Italia su 80, di cui 7 in missione; 6 su 20 quelli di Coraggio Italia, di cui 2 in missione.