Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Cosa significa presentare un testo di questo genere a 10 mesi dalla fine legislatura? Significa fare propaganda". Così Stefano Ceccanti del Pd aula alla Camera sulla pdl sul presidenzialismo di Fdi. "Per questo noi non abbiamo presentato alcun emendamento, per segnalare che non si diceva no al fine, ma alla scelta dei tempi e dei modi".