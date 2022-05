Rifiuti: gup Roma rinvia a giudizio Cerroni e altri sei

10 maggio 2022 a

Roma, 10 mag. (Adnkronos) - Rinvio a giudizio per il patron di Malagrotta, Manlio Cerroni, accusato di traffico illecito dei rifiuti assieme ad altre sei persone. Il gup di Roma ha fissato il processo per il prossimo 25 ottobre davanti al giudice monocratico. Gli indagati sono accusati anche di attività di gestione dei rifiuti non organizzata. Il Campidoglio, rappresentato in giudizio dall'avvocato Enrico Maggiore, si è costituito parte civile nel procedimento.

Secondo l'accusa contenuta nel capo di imputazione, gli indagati “in concorso tra loro e nelle qualifiche descritte in rubrica, al fine di profitto e con attività organizzata gestivano abusivamente ed abitualmente ingenti quantitativi di rifiuti speciali. In particolare omettevano di procedere” all'estrazione “dalla discarica di Malagrotta del rifiuto speciale denominato 'percolato di discarica' prodottosi per effetto della infiltrazione dell'acqua piovana nella massa dei rifiuti e della decomposizione naturale degli stessi che il gestore era obbligato ad estrarre e smaltire in base al bilancio idrologico da presentarsi almeno annualmente”.