Referendum: domani conferenza stampa Comitato sì alla Camera

Roma, 10 mag. (Adnkronos) - Il comitato referendario “Sì per la libertà, Sì per la giustizia”, in vista dei referendum sulla giustizia che si terranno il prossimo 12 giugno, terrà una conferenza stampa alle ore 16 di domani, presso la sala stampa della Camera dei deputati. Parteciperà il comitato promotore del Comitato, presieduto da Carlo Nordio e composto dal vicepresidente Bartolomeo Romano, dal tesoriere Andrea Pruiti Ciarello, da Giovanni Guzzetta e da Gippy Rubinetti. Saranno presenti alla conferenza stampa gli onorevoli Enrico Costa (Azione), Matilde Siracusano (Forza Italia) e Carolina Varchi (Fratelli d'Italia), i senatori Roberto Calderoli (Lega), Andrea Cangini (Forza Italia), Andrea Ostellari (Lega) e Irene Testa (Partito radicale).