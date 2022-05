Lodi: controlli in cantiere edile, 2 lavoratori in nero, scatta chiusura provvisoria

10 maggio 2022 a

Milano, 10 mag. (Adnkronos) - I finanzieri del Comando provinciale della Guardia di finanza di Lodi hanno scoperto la presenza di due lavoratori 'in nero' in un cantiere edile del lodigiano finalizzato alla realizzazione di un complesso residenziale. In particolare, i militari della tenenza di Casalpusterlengo hanno svolto un'attività ispettiva nei confronti di cinque imprese dedite allo svolgimento di opere edili ed impiantistiche nel cantiere, procedendo al controllo delle autorizzazioni, della posizione lavorativa del personale e della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le investigazioni di polizia economico-finanziaria hanno portato ad accertare che due lavoratori, operanti per conto di altrettante imprese attive nel cantiere, erano impiegati in assenza della prescritta comunicazione telematica al sistema informativo del Ministero del Lavoro e, in generale, di alcuna preventiva comunicazione circa l'instaurazione dei rispettivi rapporti di lavoro, nonché retribuiti con sistemi di pagamento non tracciabili. Sulla base di tali risultanze, sul conto dei titolari delle imprese sono state elevate sanzioni pecuniarie che vanno da un minimo di 4.600 ad un massimo di 26.600 euro.

Infine, per effetto delle criticità in materia di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro riscontrate in sede di accesso nel cantiere (carenza di adeguate impalcature, ponteggi o idonee opere provvisionali o, comunque, precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta) è stata attivata la competente Agenzia di tutela della salute - Città Metropolitana di Milano, la quale ha accertato violazioni alla normativa prevenzionistica che hanno determinato la chiusura provvisoria del cantiere.