Fisco: consulenti lavoro, assemblee societarie online fino a 31 luglio per approvare bilanci

Roma, 10 mag. (Labitalia) - Si potranno svolgere online anche le assemblee societarie che si terranno entro il 31 luglio 2022 per approvare i bilanci. L'articolo 3, comma 1, del decreto Milleproroghe (D.L. n. 228/2021), convertito dalla Legge n.15/2022, estende, infatti, l'applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle S.p.a. e delle S.r.l., disposte dall'articolo 106 del D.L. n. 18/2020, anche alle assemblee sociali. La novella normativa viene esaminata dalla Fondazione studi consulenti del lavoro nell'approfondimento del 10 maggio 2022 dal titolo 'Approvazione Bilanci 2021 – Assemblee online e differimento del termine per particolari esigenze'.

Nel documento si entra in dettaglio sulla possibilità di fare ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee e sull'esercizio del diritto di voto che, esclusivamente per le S.r.l., può avvenire mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

L'approfondimento si sofferma poi sul differimento del termine di convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio, che può arrivare fino a 180 giorni - anziché 120 - nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato oppure se richiesto da "particolari esigenze" relative alla struttura e all'oggetto della società. Infine, un passaggio sugli obblighi cui sono tenuti gli amministratori.