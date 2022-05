Cremona: controlli in locali, due sospesi, multe per 10mila euro per mancata igiene

10 maggio 2022 a

Milano, 10 mag. (Adnkronos) - Controlli a tappeto negli ultimi 15 giorni in centro città e hinterland da parte dei carabinieri di Cremona con l'ausilio dell'Ispettorato del lavoro, Nas e unità cinofile antidroga di Orio al Serio (Bergamo). Sono stati controllati numerosi locali pubblici, 18 dei quali sono stati sanzionati sia per quanto attiene l'ambito sanitario e alimentare sia per quanto riguarda l'aspetto giuslavoristico.

I servizi svolti, in piazza Roma e dintorni, hanno interessato bar, pub, osterie, pizzerie e ristoranti: sono stati identificati 493 clienti. Nel corso dei controlli il personale del Nucleo ispettorato del lavoro di Cremona ha accertato numerose mancanze: non avere garantito l'accessibilità all'estintore, avere installato un impianto di videosorveglianza in assenza delle necessaria autorizzazione, avere omesso di svolgere attività informativa in materia di sicurezza nei confronti dei propri dipendenti, avere utilizzato irregolarmente prestazioni lavorative autonome. Per due locali, un bar e un ristorante, è stata disposta la sospensione dell'attività per "le gravi violazioni" in materia di sicurezza e per avere impiegato un lavoratore in nero.

Sanzionata anche la mancata tracciabilità degli alimenti con il conseguente sequestro dei prodotti non tracciati, l'omesso controllo del divieto di fumare all'interno dei locali pubblici e, in ben 11 locali, è stato contestato il mancato rispetto dei requisiti generali in materia di igiene. Al termine del controlli, a seguito delle violazioni accertate, "in ambito lavorativo sono state elevate sanzioni e ammende complessive per circa 66.000 euro mentre in ambito igienico-sanitario sono state applicate ammende per circa 10.300 euro". Due giovani sono state segnalati alla Prefettura perché trovati in possesso di sostanze stupefacenti. Uno dei due è stato sorpreso con circa mezzo grammo di hashish mentre un altro è stato controllato e addosso gli sono stati trovati circa 2,2 grammi di cocaina.