Calcio: Scaroni, 'Offerte Milan? Non so di criticità, ci vuole tempo per valutarne due'

Milano, 10 mag. (Adnkronos) - "Non so di criticità" con InvestCorp, "mi risulta che ci siano due offerte e come sempre ci vuole del tempo per completare il perimetro dell'offerta, capirle bene e per compararle". Così il presidente del Milan, Paolo Scaroni, a margine dei lavori del Salone del Risparmio, a proposito delle due offerte, di InvestCorp e RedBird, arrivate a Elliott per acquisire il Milan. "Non è un processo che riguarda il Milan, io non me ne occupo neanche un minuto. Siamo l'oggetto dell'offerta, non sono l'interlocutore giusto", ha poi precisato.