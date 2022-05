Ucraina: Draghi puntella alleanza con Biden, consegna a Usa messaggio Ue 'vogliamo pace' (3)**

11 maggio 2022 a

(Adnkronos) - Nel corso del bilaterale, dove il tema delle armi sarebbe rimasto fuori, Draghi ha sollevato con convinzione il tema della pace e del percorso per arrivare a un cessate il fuoco. “Molti in Europa - le sue parole a Biden - condividono la nostra posizione unita nell'aiutare l'Ucraina, e nel sanzionare la Russia. Ma si chiedono anche: come possiamo mettere fine a queste atrocità? Come possiamo arrivare a un cessate il fuoco? Come possiamo promuovere dei negoziati credibili per costruire una pace duratura? Al momento è difficile avere risposte, ma dobbiamo interrogarci seriamente su queste domande”.

“La pace sarà quello che vorranno gli ucraini, non quello che vorranno altri”, ha inoltre rimarcato il premier incassando un "sono d'accordo" di Biden che in ambiente di Palazzo Chigi salutano con enfasi. Come i complimenti, graditissimi, di Potus sui passi compiuti dall'Italia per recidere il cordone ombelicale da Mosca sul gas. "Mi congratulo con te per quello che hai fatto sul fronte della diversificazione energetica. È più di quello che sarei riuscito a fare io!”, ha riconosciuto Biden. Sul fronte del petrolio, l'inquilino della Casa Bianca ha riaffermato la disponibilità degli States ad aumentare la produzione, "ma vogliamo anche mantenere i nostri obiettivi di transizione energetica”.

Come da attese, Draghi ha poi sollevato il dossier price cap. “L'invasione della Russia ha fatto salire il prezzo del gas a livelli molto alti - ha ricordato nel bilaterale durato poco più di un'ora -. C'è bisogno di un tetto a” prezzo del gas a livello europeo. E c'è bisogno che l'Europa sia unita nel gestire anche finanziariamente le sfide che abbiamo davanti: la difesa, la ricostruzione del'Ucraina, i costi della crisi”.