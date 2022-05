Ultima opportunità: il concorso The Next Iron Trader terminerà a breve. Premi in palio per un valore complessivo di $550.000*

09 maggio 2022 a

LIMASSOL, Cipro, 9 maggio 2022 /PRNewswire/ -- Il concorso dedicato al trading forex di IronFX, The Next Iron Trader (TNIT) terminerà il 31 maggio 2022. La competizione è iniziata il 1° marzo e da questa data in poi un numero crescente di trader si è registrato e ha messo alla prova le proprie competenze.

Fai trading e vinci Con un montepremi di $500.000* questo è uno dei concorsi forex più entusiasmanti. Premi da $250.000, $150.000 USDe $100.000 saranno assegnati ai primi 3 trader con la più alta percentuale di profitto alla chiusura del mercato il 31 maggio 2022. Inoltre, il trader con il più alto volume di trading alla chiusura del mercato il 31 maggio 2022 riceverà un premio bonus extra del valore di $50.000*.

Estrazioni e premi mensili3 vincitori, 3 premi per ogni mese:

Come partecipare al concorso:

Un rappresentante di IronFX ha dichiarato: "Siamo estremamente soddisfatti dell'attenzione dedicata al nostro concorso, una straordinaria opportunità per i nuovi trader di scoprire i nostri prodotti e servizi esistenti e nuovi, entrare a far parte di una community di trader e vincere fantastici premi. Per i nuovi iscritti, offriamo un corso di trading, con risorse formative personalizzate per principianti e trader professionisti, webinar e analisi di esperti, nonché analisi di ricerca tramite Trading Central. Buon trading a tutti. E che vincano i migliori trader!"

Informazioni su IronFXIronFX è un premiato leader globale nel trading online, con oltre 300 strumenti negoziabili forex, metalli spot, futures, azioni, indici spot e commodities. Il broker serve più di 1 milione di clienti al dettaglio di oltre 180 Paesi, fornendo alcune delle condizioni più competitive del settore, tra cui spread ultra-bassi ed esecuzione rapida. Il broker ha di recente ampliato la sua offerta lanciando la piattaforma di copytrading TradeCopier.

Tutte le operazioni di trading comportano rischi, con la possibilità di perdere l'intero capitale investito.

*Soggetto a termini e condizioni.

