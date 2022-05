Ucraina: Renzi, 'che sia Merkel o Blair, serve una iniziativa politica e diplomatica'

09 maggio 2022 a

Roma, 9 mag (Adnkronos) - "Che sia Merkel o Blair, che sia un inviato speciale o una conferenza di pace, serve una iniziativa politica e diplomatica targata Europa. Lo diciamo dal 24 febbraio, ora iniziano a dirlo quasi tutti. Lo diciamo soprattutto il 9 maggio, giorno in cui ricordiamo la Festa dell'Europa. Chi vuole bene all'Europa auspica una grande iniziativa politica e diplomatica per salvare la pace, per salvare il pianeta". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima email.