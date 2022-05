Ucraina: 9 maggio, Zelensky agli ucraini, 'abbiamo vinto allora, vinceremo ora'

09 maggio 2022 a

Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "Abbiamo vinto allora, vinceremo ora". Il presidente ucraino Zelensky si è congratulato con gli ucraini nel giorno della vittoria sul nazismo.

"Stiamo lottando per la libertà dei nostri figli e quindi vinceremo - ha scritto su Telegram - Non dimenticheremo mai cosa fecero i nostri antenati durante la seconda guerra mondiale, che uccise più di otto milioni di ucraini. Molto presto ci saranno due giornate della vittoria in Ucraina. E qualcuno non ne avrà. Abbiamo vinto allora. Vinceremo ora. E Khreshchatyk vedrà la parata della vittoria: la vittoria dell'Ucraina! Buona vittoria nel giorno della vittoria sul nazismo!".