Terrorismo: Serracchiani, 'pensiero politico di Moro costante ispirazione'

Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "Onorare il sacrificio di Aldo Moro, assassinato il 9 maggio del 1978 dalle Brigate Rosse, vuol dire anche trarre costante ispirazione dal suo smisurato lascito di pensiero politico fondato sull'amore per la libertà, per la democrazia, per la pace, per il dialogo". Così Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera.

"Oggi, Giorno della Memoria, ricordiamo tutte le vittime del terrorismo stringendoci ai loro familiari e impegnando noi stessi nella difesa vigile e incessante dei valori che hanno ispirato la loro vita".