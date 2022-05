Terremoto oggi vicino a Firenze

09 maggio 2022 a

(Adnkronos) - Alcune scosse di terremoto sono state registrate oggi in provincia di Firenze dall'Ingv, con epicentro tra i comuni di Impruneta e San Casciano Val di Pesa. La più forte, alle 5:06, di magnitudo 2.7, è stata registrata a San Casciano Val di Pesa (profondità di 9 km). Come spiega la Protezione civile della Città metropolitana di Firenze su Facebook la scossa 2.7 "è stata avvertita dalla popolazione. Da un primo riscontro con le sale operative di emergenza non si registrano criticità".