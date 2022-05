Pure. da il benvenuto a Natalie Rupp e lancia un programma di investimento regolamentato in Europa

09 maggio 2022 a

LIMASSOL, Cipro, 9 maggio 2022 /PRNewswire/ -- Natalie Rupp è entrata a far parte del team di Pure., un ecosistema finanziario incentrato sulle criptovalute. Professionista del settore finanza con una notevole esperienza nella consulenza finanziaria, normative, analisi di mercato, trading e gestione del rischio, supervisionerà il nuovo Pure. Programma d'investimento come German Business Developer. Il programma consente ai professionisti del trading e della gestione di fondi con residenza in Europa di diventare Strategy Manager conformemente alla normativa tedesca, di fare trading ai sensi della licenza DonauCapital Pure Investment GmbH e di fornire servizi ai clienti all'interno dell'UE.

Pure. Invest, offre servizi di professionisti di asset management verificati in una serie di mercati che vanno da azioni a valute estere e cripto. I servizi includono la definizione del profilo di rischio, dell'orizzonte temporale e delle prestazioni target del cliente. Dopo aver compilato un questionario sul rischio, al cliente saranno indicate le strategie ottimali che si adattano ai suoi obiettivi e alle sue preferenze. Pure. Il programma di investimento non ha alcun costo fisso: la commissione è una percentuale del profitto generato ogni mese e le prestazioni sono calcolate utilizzando il sistema High Water Mark.

Pure. Invest fungerà da primo incubatore di strategie regolamentato dall'UE, consentendo ai gestori di fondi selezionati e PAMM di guadagnare dalla performance dei fondi dei loro clienti. La gestione viene eseguita attraverso un conto principale, in cui il saldo totale è un aggregato dei conti dei vari clienti. I margini, i profitti e le perdite, i costi e le commissioni di reinvestimento per ciascuna posizione sono assegnati al conto di ciascun cliente in base alla percentuale del conto principale che costituiscono.

Pure. ha avviato il processo per selezionare i migliori gestori di fondi e PAMM che fanno trading su CFD su tutti i mercati, compresi forex, indici, materie prime, azioni e cripto. Se sei un trader professionista o un gestore di fondi che soddisfa i requisiti, contatta Pure. o Natalie per diventare parte di Pure. Programma di investimento!

Natalie Rupp lavora nel settore finanziario dal 2017, ha iniziato come assistente di un consulente finanziario. Successivamente, ha lavorato presso la Deutsche Bundesbank. Contemporaneamente, ha studiato finanza all'Hochschule der Deutschen Bundesbank e ha acquisito informazioni sulla regolamentazione del mondo finanziario nella pratica.

Dopo aver lasciato la Deutsche Bundesbank nel 2021, Natalie ha lavorato in NAGA, la holding tedesca FinTech quotata alla borsa di Francoforte. Ha assunto la posizione di Senior Account Manager, assistendo i clienti nella gestione del rischio.

Dal 2022, Natalie detiene la posizione di German Business Developer presso Pure. Gruppo.

