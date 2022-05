Moro: alle 13.30 delegazione Pd a via Caetani

09 maggio 2022 a

Roma, 9 mag. (Adnkronos) - Una delegazione del Partito democratico si recherà oggi, alle 13,30, in via Caetani, a 44 anni dalla morte di Aldo Moro. Parteciperanno, fra gli altri, la presidente dell'Assemblea Pd, Valentina Cuppi; il coordinatore della segreteria, Marco Meloni; la vicepresidente e capogruppo dei deputati Debora Serracchiani; la vicepresidente e sottosegretaria allo Sviluppo economico, Anna Ascani; la portavoce della Conferenza delle donne Democratiche, Cecilia D'Elia; e il senatore Bruno Astorre ,in rappresentanza del Gruppo del Senato.