Milano: ricercato per rissa in Romania, arrestato

Milano, 9 mag. (Adnkronos) - Un giovane cittadino di origine romena è stato sottoposto a controllo da parte della Polizia Stradale in uno svincolo autostradale nel comune di Rho (Milano) ed è risultato ricercato "a livello europeo" dal luglio 2021 per l'espiazione di una pena (di oltre anni 3 anni) per rissa, reato commesso in Romania. Dopo la comparazione delle impronte, al fermato non è rimasto altro da fare se non chiamare il proprio difensore di fiducia per informarlo dell'arresto. L'uomo è stato messo a disposizione della corte d'Appello di Milano per la successiva consegna all'autorità giudiziaria romena.