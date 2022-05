Mattarella, '160 anni lunga storia, è espressione costume e cultura Italia

09 maggio 2022 a

a

a

Roma, 5 mag. (Adnkronos) - Fuori programma all'evento di celebrazione per i 160 anni di Poste Italiane: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, presente in sala per l'occasione, è salito sul palco per prendere la parola nonostante non fosse in programma un suo intervento, esprimendo "un saluto intensissimo a tutte le donne e gli uomini che tutti i giorni sono al servizio del Paese, ai quali esprimo la riconoscenza della Repubblica".

"160 anni sono una storia lunga - ha detto ancora - una bella storia che ha accompagnato quella del nostro Paese" e "che per tanti aspetti è espressione del costume e della cultura" dell'Italia.