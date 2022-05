Intesa Sp: Messina, 'sostenibilità sociale oggi priorità assoluta'

09 maggio 2022 a

a

a

Milano, 9 mag. (Adnkronos) - La sostenibilità sociale in Italia "oggi è la priorità assoluta" e le banche "possono fare la differenza", anche in vista dei fondi del Pnrr che arriveranno nel Paese. Lo ha detto l'amministratore delegato di Intesa Sp, Carlo Messina, al convegno 'La finanza sostenibile al servizio del Paese'. "L'emergenza sarà aggravata - ha aggiunto - dalla guerra Ucraina, che rafforza le tensioni inflazionistiche: questo sta comportando costi insostenibili per le famiglie con redditi medio-bassi. Questa fascia per il nostro Paese rappresenta un'emergenza assoluta, e non solo il Governo deve fare la sua parte", ha spiegato.