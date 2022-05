F1: Verstappen-Leclerc, è sfida per il titolo, in quota l'olandese davanti al pilota Ferrari

09 maggio 2022 a

Roma, 9 mag. - (Adnkronos) - La lotta per il Mondiale di Formula 1 è più aperta che mai. Charles Leclerc, dopo il Gp di Miami, guida ancora la classifica piloti, ma con l'ultimo successo conquistato in Florida, Max Verstappen si avvicina al monegasco della Ferrari certificando come il duello per il titolo sia più che mai vivo: per i betting analyst di Snai, adesso, è l'olandese il favorito per la vittoria finale, in quota a 1,85 su Snai, mentre Leclerc segue a ruota, proposto a 1,95. Nonostante l'inizio poco brillante, Lewis Hamilton rimane il terzo favorito a 25, mentre l'altra Ferrari di Carlos Sainz vede il titolo a 33, così come il britannico George Russell. A 50, invece, la Red Bull di Sergio Perez.