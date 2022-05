Energia: Casellati, 'investire in sostenibilità via obbligata'

09 maggio 2022 a

a

a

Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "Le drammatiche conseguenze dei cambiamenti climatici e la sempre più preoccupante crisi delle tradizionali risorse energetiche sono segnali di fronte ai quali occorre promuovere e divulgare tra i cittadini la consapevolezza che investire nella sostenibilità non è più soltanto una scelta meritevole, solida e durevole nel tempo, ma una via obbligata tanto sul piano ambientale, quanto su quello economico e sociale". Lo afferma il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in un messaggio inviato al "Duezerocinquezero", forum nazionale su energia e sostenibilità, promosso dal Comune di Padova in collaborazione con AssoEsco.

"Allo stesso tempo -prosegue la seconda carica dello Stato- le recenti tensioni internazionali, aggravate dall'inaccettabile tragedia umana della guerra in Ucraina, ci obbligano a ripensare gli obiettivi di autosufficienza energetica e il ricorso a fonti rinnovabili anche in termini di sicurezza nazionale, per contrastare ogni possibile vulnerabilità".