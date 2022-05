Diritti tv: Casini, 'con modifica legge Melandri abbiamo un'opportunità'

09 maggio 2022 a

Roma, 9 mag. - (Adnkronos) - "Il merito va al Governo che ha emanato un decreto legge con questa disposizione e ha ascoltato una richiesta che veniva dalla Lega e da tutto il mondo dello sport. Erano anni che si chiedeva questa modifica, ci consente di avere una opportunità e di togliere delle limitazioni". Lo ha detto il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ai microfoni di 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento a proposito della norma approvata nei giorni scorsi che modifica le legge Melandri in tema di vendita dei diritti televisivi all'estero. "Ora bisogna migliorare la competitività della Serie A, il prodotto da vendere all'estero è sempre lo stesso e un incremento non è automatico - ha aggiunto - E' indubbio però che i tre anni massimi di durata erano un forte limite, che può scoraggiare un operatore a compiere un investimento. Poterne avere 5-6 è un arco temporale per cui alcuni operatori potrebbero essere più portati a investire".