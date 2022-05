08 maggio 2022 a

Roma, 8 mag. - (Adnkronos) - Matteo Arnaldi esce al primo turno degli Internazionali Bnl d'Italia, in corso di svolgimento al Foro Italico a Roma. Il 21enne azzurro, numero 277 del mondo e in tabellone grazie ad una wild-card, cede al 33enne croato Marin Cilic, numero 24 del ranking Atp, con il punteggio di 6-1, 6-4 in un'ora e 22 minuti.