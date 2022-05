08 maggio 2022 a

Venezia, 8 mag. - (Adnkronos) - Il Venezia è in vantaggio per 2-1 sul Bologna al termine del primo tempo del match valido per la 36/a giornata di Serie A, in corso allo stadio 'Penzo' della città lagunare. Per i padroni di casa in gol Henry al 3' e Kiyine al 19', gli ospiti accorciano con Orsolini al 47'.