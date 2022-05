Calcio: Mihajlovic, 'inaspettati cori tifosi Venezia per me, hanno dimostrato signorilità'

08 maggio 2022 a

Venezia, 8 mag. - (Adnkronos) - "È stato un momento molto particolare e inaspettato, ringrazio i tifosi del Venezia perché non è roba da tutti i giorni che una tifoseria avversaria faccia i cori per l'allenatore dell'altra squadra. Li ringrazio molto perché hanno dimostrato signorilità". L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic commenta così i cori e gli applausi dei tifosi del Venezia nei suoi confronti durante il match vinto dai lagunari per 4-3 sugli emiliani.