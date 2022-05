08 maggio 2022 a

Salerno, 8 mag. - (Adnkronos) - Salernitana e Cagliari pareggiano per 1-1in un match della 36/a giornata di Serie A disputato allo stadio 'Arechi'. Al vantaggio dei padroni di casa grazie a un rigore trasformato da Verdi al 68', replica Altare al nono minuto di recupero. In classifica i granata sono diciassettesimi con 30 punti, uno in più dei sardi, due del Genoa e cinque del Venezia.