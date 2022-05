Ucraina: Mandelli (Fi), 'importante apertura Zelensky'

07 maggio 2022 a

Roma, 7 mag. Adnkronos) - "In un momento internazionale così complicato, è necessario che tutte le forze in Parlamento dimostrino responsabilità e unità. Le Aule si sono già espresse chiaramente sull'invio di armi all'Ucraina, ora va sostenuto l'impegno del premier Draghi. E, anche alla luce dell'importante messaggio di apertura del presidente ucraino Zelensky, la via maestra resta quella della diplomazia per mantenere vive le trattative". Così a Tgcom24 il deputato di Forza Italia Andrea Mandelli.