Ucraina: Letta, 'veto Orban a sanzioni Ue gravissimo, così alleato Putin'

07 maggio 2022

Roma, 7 mag. (Adnkronos) - "Il cessate il fuoco può arrivare solo se la Russia capisce che deve fermarsi e quindi serve tutta la pressione possibile. Io sono scandalizzato da Orban che mette il veto contro le sanzioni Ue: si pone come chiaro ed esplicito alleato di Putin. Che unico Paese europeo blocchi le sanzioni è gravissimo e la responsabilità che Orban si sta prendendo è enorme. Noi siamo per l'unità dell'Ue per sanzioni nette e dure per arrivare a un cessate il fuoco". Così Enrico Letta a margine di un'iniziativa a Siena.