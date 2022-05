Pd: Letta, 'senza di noi no alternativa, campo largo per battere destra'

07 maggio 2022 a

Roma, 7 mag. (Adnkronos) - "Senza o contro il Pd l'alternativa non si costruirà. Se noi sbagliamo, a Siena vince la destra e se il nostro alleato potenziale cambia bersaglio, automaticamente aiuta gli altri. Quando io dico campo largo, non dico una frase fatta perchè è l'unico modo per battere una destra radicata e che ha capacità di acchiappare consensi". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, all'iniziativa 'Siena parla al mondo: disegniamo insieme il futuro'.