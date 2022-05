Calcio: Samp ko con Patric e Luis Alberto, la Lazio è quinta e avvicina l'Europa League

07 maggio 2022 a

a

a

Roma, 7 mag. - (Adnkronos) - Un gol per tempo e la Lazio avvicina la qualificazione alla prossima Europa League. I biancocelesti superano 2-0 all'Olimpico la Sampdoria grazie ai gol di Patric al 41' e Luis Alberto al 59' e salgono a quota 62 in classifica in quinta posizione a +3 sulla Roma impegnata lunedì sera a Firenze. I blucerchiati invece rimangono fermi a quota 33 in quindicesima posizione insieme allo Spezia e restano ancora impantanati nella lotta per non retrocedere.

Seconda vittoria di fila per i ragazzi di Sarri dopo il contestato 4-3 di La Spezia contro una Sampdoria coraggiosa e anche capace in un paio di occasioni di impensierire Strakosha, con Thorsby e Rincon. La Lazio si affida all'estro di Luis Alberto e alla velocità di Felipe Anderson, mentre Immobile appare sottotono. Anche Milinkovic-Savic esce fuori solo dopo mezz'ora di gioco, impensierendo da fuori Audero. Al 41' la rete che sblocca la partita: Patric è lasciato inspiegabilmente libero sugli sviluppi di una punizione dalla destra calciata da Luis Alberto e di testa schiaccia in porta superando Audero. È il suo primo gol in Serie A, arrivato alla 123esima presenza e alla settima stagione.

Al 14' della ripresa la squadra capitolina trova il raddoppio col suo miglior uomo in campo, Luis Alberto. Lo spagnolo, servito da Lazzari è abile a dribblare di suola Audero per poi appoggiare in rete con una conclusione rasoterra che è allo stesso tempo un tunnel a Ferrari. È il suo 5° gol in questo campionato e la partita di fatto si chiude. Damsgaard e Quagliarella sono le mosse della disperazione per Giampaolo, che portano solo a un palo del centravanti al 90'.