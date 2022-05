07 maggio 2022 a

Roma, 7 mag. (Adnkronos) - "L'impegno come Lega è quello di evitare abbandoni di animali in estate. Nella prossima manovra cercheremo fondi per le associazioni che fanno tanto. Noi stiamo lavorando perché l'Italia si rimetta in gioco e pensiamo anche ai nostri 'compagni' animali". Così Matteo Salvini in collegamento con un'iniziativa a Palermo contro il randagismo.