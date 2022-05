Ucraina: sit in avvocati a Milano, 'pronti ad aiutare famiglie in fuga'

06 maggio 2022 a

Milano, 6 mag. (Adnkronos) - "Ogni giorno rimaniamo attoniti e sgomenti di fronte alle tante, troppe violazioni dei diritti umani che stanno avvenendo in Ucraina. E quanto sta avvenendo in Ucraina vale in Siria, Yemen sino a giungere all'Afghanistan. Chiediamo con forza, come uomini e donne di legge, che si faccia giustizia delle tante Bucha che stanno emergendo. Chiediamo che le armi tacciano e che la diplomazia prenda il sopravvento". Con queste parole è stato promosso il "sit in silenzioso" di Avvocati per Niente, un'associazione di volontariato attenta ai diritti dei più fragili.

"Qui da Milano come legali possiamo fare poca cosa. Siamo a fianco e siamo a disposizione delle famiglie ucraine che stanno venendo in città e che hanno bisogno di aiuto legale. Avvocati per niente è nata proprio per dare aiuto e voce ai più deboli. Oggi, a fianco dell'ordine degli avvocati di Milano, desideriamo far giungere con forza la nostra richiesta di verità e giustizia. Solo così può terminare una guerra" sottolinea Antonio Papi Rossi, presidente dell'associazione.