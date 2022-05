06 maggio 2022 a

Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "A Popasna una ragazzina di 15 anni ferita da colpi da fuoco alle ginocchia ha guidato per 30 chilometri un'auto sulla strada minata e sotto attacco per portare via due uomini con ferite di schegge". Lo ha reso noto su Telegram Serhii Haidai, capo amministrazione militare regionale di Luhansk.