Milano: finanziati con fondi Pnrr tre progetti edilizia scolastica per oltre 40 mln

Milano, 6 mag. (Adnkronos) - Oltre 40 milioni di euro in arrivo con il Piano nazionale di ripresa e resilienza per la riqualificazione e costruzione di tre scuole a Milano. Sono tre al momento le scuole ammesse ai finanziamenti, secondo le prime graduatorie su alcuni dei progetti candidati dal Comune di Milano nei mesi scorsi per il finanziamento di opere di demolizione, costruzione e ristrutturazione di edifici scolastici attraverso i fondi del Pnrr. Una era stata candidata al bando per la costruzione di nuove scuole del Miur. Si tratta dell'edificio di viale Sarca 24, nel Municipio 9, per cui saranno previste, a un importo complessivo di circa 10,1 milioni di euro totalmente finanziati, opere di demolizione, bonifica e ricostruzione della scuola secondaria di primo grado.

Gli altri due finanziamenti sono il frutto della candidatura nell'ambito del più ampio progetto di rigenerazione urbana attraverso Piani integrati che andrà a interessare un'ampia zona a Est di Milano, nel Municipio 3: il progetto comprende la costruzione del nuovo plesso scolastico di via Caduti in Missione di Pace a servizio del quartiere Rubattino, con un finanziamento di 13,5 milioni, e il risanamento conservativo del complesso che si affaccia su Rimembranze di Lambrate, al momento non utilizzato, per il quale è stato assegnato un finanziamento di circa 18 milioni. Gli interventi, scelti da Città Metropolitana, dovranno essere terminati nel 2026.

Complessivamente le candidature avanzate dal settore Edilizia scolastica sono state quattro sui bandi Miur, compresa la scuola dell'infanzia di via Reni, il refettorio della scuola primaria di via Anselmo da Baggio e le due palestre della scuola primaria di via Muzio, due sul bando per rigenerazione urbana, il nuovo plesso di via Caduti in Missione di Pace e il complesso di via Rimembranze, e due su un bando tutt'oggi aperto a cui sono stati candidati la scuola dell'infanzia di via Rimini e il polo per l'infanzia di via Sant'Abbondio. Inoltre si stanno portando avanti altri due progetti sulla scuola secondaria di primo grado di via Pizzigoni, e sul complesso di via Scialoia, precedentemente finanziati grazie all'assegnazione di fondi messi a bando e riconvertiti dal Ministero in fondi Pnrr.