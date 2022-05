Fisco: Fdi, 'in dl aiuti avallato aumento Irpef, ennesima stangata'

06 maggio 2022 a

Roma, 6 mag. (Adnkronos) - “Nella nuova formulazione del decreto Aiuti, approvata ieri in Consiglio dei ministri, è spuntato fuori un piano per aiutare i Comuni in difficoltà con i bilanci. Tra le varie ricette suggerite dal governo, vi è la possibilità, da parte delle amministrazioni locali, di aumentare l'addizionale Irpef dello 0.2%, che in questi casi potrà addirittura superare il tetto massimo nazionale fissato all'8 per mille". Lo affermano in una nota i deputati di Fratelli d'Italia Marco Osnato, capogruppo in Commissione Finanze, Lucia Albano e Galeazzo Bignami, componenti della Commissione Finanze.

"Da tempo i comuni lamentano l'arrivo dei fondi del PNRR a singhiozzo - proseguono - e l'esecutivo, anziché impegnarsi a velocizzare il trasferimento di risorse centrali, pensa bene di aumentare le tasse. Ci sembra davvero paradossale che l'esecutivo denomini “decreto aiuti” un provvedimento che, in realtà, nasconde ulteriori balzelli a carico dei cittadini. Fratelli d'Italia monitorerà da vicino l'evolversi della situazione e preparerà gli opportuni atti parlamentari”.