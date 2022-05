Centrodestra: Rotondi 'sembriamo Unione Prodi, serve nuovo partito unitario'

06 maggio 2022 a

a

a

Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "A me il centrodestra attuale non sembra la ‘Casa delle libertà' di Berlusconi, ma l'Unione di Romano Prodi: una decina di partiti intorno a un tavolo a litigarsi un potere che non arriva mai. Come nel centrosinistra arrivó il Pd, dopo il fallimento dell'Unione, così auspico che nasca nel nostro campo una nuova forza politica unitaria, capace di stabilizzare il centrodestra ed il sistema politico italiano. E se non nasce? ‘Verde è popolare' si deve organizzare per poter correre anche da solo alle prossime elezioni politiche". Così Gianfranco Rotondi, presidente di 'Verde è popolare', parlando a Milano.